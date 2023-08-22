Атака дронів на будівлю міськради на Чернігівщині: показали наслідки влучань

Внаслідок атаки виникла пожежа.
Пізно ввечері 21 серпня Російська Федерація атакувала безпілотниками Shahed Чернігівську область. Росіяни поцілили у будівлю міської ради у Семенівці у Новгород-Сіверському районі.
Фото наслідків ворожого влучання показали в МВС та в ОК "Північ".
"У Семенівці росіяни поцілили по адміністративній будівлі – є руйнування, пошкоджені сусідні будинки",- йдеться у повідомленні МВС.
Зазначається, що слідчо-оперативні групи продовжують роботу з документування воєнного злочину росіян.
Фото наслідків атаки на цивільний об'єкт опублікувало Оперативне командування "Північ". На знімках видно понівечену будівлю та уламки дрона, що палають.
Як повідомлялося, Росія дроном Shahed атакувала Чернігівщину пізно ввечері 21 серпня. Тривога в області тривала від 21:56 до 23:56 - та була пов'язана із небезпекою ударів безпілотниками.