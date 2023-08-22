Атака дронів на будівлю міськради на Чернігівщині: показали наслідки влучань

Пізно ввечері 21 серпня Російська Федерація атакувала безпілотниками Shahed Чернігівську область. Росіяни поцілили у будівлю міської ради у Семенівці у Новгород-Сіверському районі.

Фото наслідків ворожого влучання показали в МВС та в ОК "Північ".

"У Семенівці росіяни поцілили по адміністративній будівлі – є руйнування, пошкоджені сусідні будинки",- йдеться у повідомленні МВС.

Зазначається, що слідчо-оперативні групи продовжують роботу з документування воєнного злочину росіян.

Фото наслідків атаки на цивільний об'єкт опублікувало Оперативне командування "Північ". На знімках видно понівечену будівлю та уламки дрона, що палають.

Росіяни поцілили у будівлю міської ради у Семенівці. / Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

РФ атакувала Чернігівщину ввечері 21 серпня. / Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Як повідомлялося, Росія дроном Shahed атакувала Чернігівщину пізно ввечері 21 серпня. Тривога в області тривала від 21:56 до 23:56 - та була пов'язана із небезпекою ударів безпілотниками.

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