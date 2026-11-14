Атака дронів на Чернігівщину: внаслідок влучання в об’єкт інфраструктури у Мені загинули двоє чоловіків

Вибух, дим / © Getty Images

Реклама

У суботу, 14 листопада, російські окупаційні війська атакували безпілотником місто Мена Корюківського району Чернігівської області. Внаслідок удару загинули двоє місцевих жителів, ще один чоловік дістав поранення.

Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко у Facebook.

Реклама

За його словами, ворожий БпЛА поцілив в об’єкт критичної інфраструктури близько 16:00.

Реклама

Внаслідок атаки смертельні поранення дістали двоє місцевих чоловіків віком 42 та 45 років.

33-річний чоловік дістав тілесні ушкодження, наразі він перебуває у медичному закладі.

Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, 13 листопада росіяни вдарили двома авіабомбами по багатоповерхівках у Запоріжжі: зруйновано три поверхи, поранено 25 людей, зокрема шістьох дітей.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів