Атака дронів на Хмельниччину: у Славуті збільшилася кількість потерпілих

Внаслідок атаки безпілотників на місто Славута у Хмельницькій області кількість постраждалих зросла до 20. Потерпілі перебувають у медзакладах. У них різні ступені ушкоджень. Є - важкі випадки.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів міський голова Славути Василь Сидор.

"Сьогодні, 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх різні ступені ураження", - сказав міський голова.

За його словами, 22 заклади освіти у Славутській громаді зазнали пошкоджень внаслідок нічної атаки. Крім того, пошкоджені школи, садочки, інші об'єкти критичної інфраструктури.

"Місто Славута - мирне місто, в нас немає військових частин, але в 4 годині ночі ми попали під бомбардування і дуже багато шкоди нанесено:. Наразі працюють усі служби щодо максимального усунення пошкоджень, які є на території міста та ближніх сіл", - розповів Сидор.

Як повідомлялося, Хмельниччину вночі атакували дрони під час повітряної тривоги. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли на регіон. Втім, уламки наробили шкоди у Славуті та Нетішині.

Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у містах пошкоджені понад 20 будівель, зокрема й житлові будинки. Вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічна атака російської армії по Україні: скільки дронів збила ППО

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