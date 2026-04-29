Атака дронів на Харків: зафіксовано кілька влучань у різних районах міста

У ніч проти 29 квітня російські окупанти завдали удару бойовими дронами по Харкову. Влучання зафіксовано в Основ’янському, Слобідському та Немишлянському районах.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, в Основ’янському районі дрон влучив в інфраструктурний об’єкт. Також у цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання — наслідки наразі уточнюються. Пошкоджено скління вікон гіпермаркету, автомобіль та два автобуси - це наслідки ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова.

Ще один удар прийшовся по Слобідському району. У багатоквартирних будинках поблизу місця прильоту вибито вікна.

Крім того, зафіксовано влучання у Немишлянському районі міста.

Водночас усі деталі щодо наслідків атаки уточнюються.

Внаслідок влучання у Немишлянському районі є одна постраждала людина. У Немишлянському районі, внаслідок влучання ворожого дрону у дерево, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Нагадаємо, що кілька днів тому Харків і частина області залишилися без світла.

Причиною стало пошкодження високовольтної лінії.

Новини партнерів