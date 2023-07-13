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Атака дронів на Київ та аномальна "гаряча" пляма на Місяці: головні новини ночі 13 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1030
Час на прочитання
1 хв
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Атака дронів на Київ та аномальна "гаряча" пляма на Місяці: головні новини ночі 13 липня

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

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Головні новини ночі 13 липня 2023 року:

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Дата публікації
Перегляди
1030
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