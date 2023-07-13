Атака дронів на Київ та аномальна "гаряча" пляма на Місяці: головні новини ночі 13 липня

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Головні новини ночі 13 липня 2023 року:
- Загарбники атакували Київ іранськими дронами: усі подробиці (фото) Читати далі –>
- Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до НАТО — Зеленський Читати далі –>
- На зворотному боці Місяця виявили аномальну "гарячу" пляму Читати далі –>
- В окупованому Бердянську прямим влучання знищено готель, перетворений на військову базу РФ — Генштаб Читати далі –>
- ЗМІ розповіли про причину написання Зеленським гнівного твіту щодо НАТО Читати далі –>
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