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Атака дронів на Київ та Миколаїв та зліт російських бомбардувальників: головні новини ночі 2 січня 2024 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4138
Час на прочитання
1 хв
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Атака дронів на Київ та Миколаїв та зліт російських бомбардувальників: головні новини ночі 2 січня 2024 року

Ворожі безпілотники цілу ніч заважали українцям спати / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА Читати далі –>
  • Атака безпілотників на Київ: де впали уламки Читати далі –>
  • У Миколаєві відпрацювала ППО: є загоряння через падіння уламків безпілотника Читати далі –>
  • Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі бомбардувальники Ту-95МС: не ігноруйте повітряної тривоги Читати далі –>
  • Моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4138
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