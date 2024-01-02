Атака дронів на Київ та Миколаїв та зліт російських бомбардувальників: головні новини ночі 2 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА Читати далі –>
- Атака безпілотників на Київ: де впали уламки Читати далі –>
- У Миколаєві відпрацювала ППО: є загоряння через падіння уламків безпілотника Читати далі –>
- Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі бомбардувальники Ту-95МС: не ігноруйте повітряної тривоги Читати далі –>
- Моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників Читати далі –>
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