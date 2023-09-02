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Атака дронів на Кримський міст та боєприпаси з ураном від США: головні новини ночі 2 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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6053
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Атака дронів на Кримський міст та боєприпаси з ураном від США: головні новини ночі 2 вересня 2023 року

Вибух на Кримському мосту / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 2 вересня 2023 року:

  • США у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном Читати далі –>
  • У Росії поскаржилися, що вже втретє за ніч морський дрон атакує Кримський міст Читати далі –>
  • У Польщі відповіли на звинувачення Мінська щодо порушення гелікоптером повітряного кордону Білорусі Читати далі –>
  • Данілов заявив, що Україна може вражати цілі у РФ, які розташовані на відстані 1 500 кілометрів Читати далі –>
  • Командувач Тарнавський розповів про просування ЗСУ на півдні Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
6053
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