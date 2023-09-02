Атака дронів на Кримський міст та боєприпаси з ураном від США: головні новини ночі 2 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 2 вересня 2023 року:
- США у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном Читати далі –>
- У Росії поскаржилися, що вже втретє за ніч морський дрон атакує Кримський міст Читати далі –>
- У Польщі відповіли на звинувачення Мінська щодо порушення гелікоптером повітряного кордону Білорусі Читати далі –>
- Данілов заявив, що Україна може вражати цілі у РФ, які розташовані на відстані 1 500 кілометрів Читати далі –>
- Командувач Тарнавський розповів про просування ЗСУ на півдні Читати далі –>
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