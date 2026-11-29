Рятувальник / © Associated Press

Реклама

Окупанти продовжують дронові атаки по Київській області. Протягом останньої доби наслідки ворожих атак зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах.

Про це повідомили у КОВА.

Реклама

«Зранку у Фастові внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території ринку. Пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. На місці працюють рятувальники, ліквідація пожежі триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила. За минулу добу четверо людей отримали травми», — йдеться у повідомленні.



Також уночі у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Зокрема, пошкоджено 8 багатоповерхових будинків — вибито вікна та пошкоджено скління, 19 приватних будинків, гаражні та торговельні приміщення, автомобілі.

Реклама

Атака по Україні 29 листопада — що відомо

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».

У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані. На Одещині є руйнуванння та загибла людина.

Зрання у Сумах лунали вибухи — місто атакували «Шахедами».

Новини партнерів

Новини партнерів