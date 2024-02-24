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Атака дронів на Липецьк, на Херсонщині впав російський Су-34: головні новини ночі 24 лютого 2024 року

Атака дронів на Липецьк, на Херсонщині впав російський Су-34: головні новини ночі 24 лютого 2024 року

Російській Су-34 / Фото: Getty Images

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні Читати далі –>
  • У російському Липецьку на металургійному комбінаті пролунали вибухи після атаки БпЛА (відео) Читати далі –>
  • У Херсонські області впав російський Су-34 - ЗМІ (відео) Читати далі –>
  • В Одесі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік Читати далі –>
  • США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот" Читати далі –>

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