Атака дронів на Липецьк, на Херсонщині впав російський Су-34: головні новини ночі 24 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні Читати далі –>
- У російському Липецьку на металургійному комбінаті пролунали вибухи після атаки БпЛА (відео) Читати далі –>
- У Херсонські області впав російський Су-34 - ЗМІ (відео) Читати далі –>
- В Одесі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік Читати далі –>
- США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот" Читати далі –>
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