Атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки безпілотником зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура міста.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, ударом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, кілька приватних осель, автомобілі, а також лінії електропередач і трамвайні колії.

Станом на цей момент інформації про постраждалих немає.

Реклама

На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, ввечері 28 березня РФ масовано вдарила по Миколаївщині. Так, Воскресенська громада опинилася під атакою дронів типу «Шахед». Внаслідок удару є восьмеро потерпілих, серед них — семеро дітей. Усі зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до медичних закладів. Як зазначалося, лікарі надають необхідну медичну допомогу.