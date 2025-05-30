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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака дронів на Одещину: в Ізмаїлі пошкоджено будівлю "Нової пошти" (фото)

У міськраді повідомили, як сили ППО відбивали атаку ворога на Ізмаїл, що пошкоджено, та чи є інформація про постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Атака російських дронів на Ізмаїл

Атака російських дронів на Ізмаїл / © Ізмаїльська міська рада

У ніч проти 30 травня 2025 року ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл на Одещині беспілотними літальними апаратами (БПЛА).

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація у Telegram.

Силами ППО збито більшість БПЛА, але, на жаль, є влучання.

У результаті атаки пошкоджено будівлю «Нової пошти». Пожежу ліквідують вогнеборці ДСНС.

Пошкоджена будівля «Нової пошти» в Ізмаїлі / © Ізмаїльська міська рада

Пошкоджена будівля «Нової пошти» в Ізмаїлі / © Ізмаїльська міська рада

Інших руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.

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