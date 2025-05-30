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Атака дронів на Одещину: в Ізмаїлі пошкоджено будівлю "Нової пошти" (фото)
У міськраді повідомили, як сили ППО відбивали атаку ворога на Ізмаїл, що пошкоджено, та чи є інформація про постраждалих.
У ніч проти 30 травня 2025 року ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл на Одещині беспілотними літальними апаратами (БПЛА).
Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація у Telegram.
Силами ППО збито більшість БПЛА, але, на жаль, є влучання.
У результаті атаки пошкоджено будівлю «Нової пошти». Пожежу ліквідують вогнеборці ДСНС.
Інших руйнувань і постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 29 січня ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.