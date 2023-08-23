Атака дронів на школу в Ромнах: показали наслідки влучань (фото, відео)

Російські війська у середу, 23 серпня, вдарили безпілотником по місту Ромни Сумської області. Влучання сталося у приміщення школи. Загинуло четверо осіб: директор школи, його заступник, секретар та бібліотекар. Поранення отримали четверо місцевих мешканців

Фото та відео наслідків ворожого обстрілу - у матеріалі ТСН.ua.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, люди під час тривоги не пройшли до укриття. Він показав знімок входу до сховища.

На момент атаки працівники школи не були у сховищі. / Фото: Ігор Клименко

В Ромнах загинуло четверо осіб.

Внаслідок атаки повністю зруйнована будівля навчального закладу. В Офісі генерального прокурора показали фото наслідків ворожої атаки.

РФ атакувала школу в Ромнах 23 серпня.

Окупанти знищили школу в Ромнах.

Безпілотник росіян влучив у школу.

Прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Росіяни вдарили безпілотником по школі у Ромнах: четверо загиблих

Як повідомлялося, зранку 23 серпня російські окупанти атакували дроном Сумську область. Стало відомо, що ворог влучив у будівлю школи в місті Ромни.

Спочатку повідомлялося про двох жертв ворожого обстрілу. Втім, згодом голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що кількість загиблих зросла - і досягнула чотирьох.

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