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Атака дронів на школу в Ромнах: показали наслідки влучань (фото, відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атака дронів на школу в Ромнах: показали наслідки влучань (фото, відео)

Росіяни вдарили по школі у Ромнах. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Загинуло четверо осіб.

Російські війська у середу, 23 серпня, вдарили безпілотником по місту Ромни Сумської області. Влучання сталося у приміщення школи. Загинуло четверо осіб: директор школи, його заступник, секретар та бібліотекар. Поранення отримали четверо місцевих мешканців

Фото та відео наслідків ворожого обстрілу - у матеріалі ТСН.ua.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, люди під час тривоги не пройшли до укриття. Він показав знімок входу до сховища.

На момент атаки працівники школи не були у сховищі. / © Ігор Клименко
На момент атаки працівники школи не були у сховищі. / Фото: Ігор Клименко
В Ромнах загинуло четверо осіб. / ©
В Ромнах загинуло четверо осіб.

Внаслідок атаки повністю зруйнована будівля навчального закладу. В Офісі генерального прокурора показали фото наслідків ворожої атаки.

РФ атакувала школу в Ромнах 23 серпня. / ©
РФ атакувала школу в Ромнах 23 серпня.
Окупанти знищили школу в Ромнах. / ©
Окупанти знищили школу в Ромнах.
Безпілотник росіян влучив у школу. / ©
Безпілотник росіян влучив у школу.

Прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Росіяни вдарили безпілотником по школі у Ромнах: четверо загиблих 

Росіяни вдарили безпілотником по школі у Ромнах: четверо загиблих 

Як повідомлялося, зранку 23 серпня російські окупанти атакували дроном Сумську область. Стало відомо, що ворог влучив у будівлю школи в місті Ромни. 

Спочатку повідомлялося про двох жертв ворожого обстрілу. Втім, згодом голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що кількість загиблих зросла - і досягнула чотирьох. 

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Дата публікації
Перегляди
1441
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