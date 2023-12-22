Атака дронів на столицю: у КМВА показали наслідки влучання у житловий будинок (фото)

Внаслідок влучення у житловий будинок у Києві на верхніх поверхах спостерігається відкрите полумʼя.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМВА.

"Солом’янському районі уламки влучили в житловий будинок. На верхніх поверхах спостерігається відкрите полум’я, на місці працює підрозділ ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, влада Києва закликає громадян не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях.

У поліції повідомили, що внаслідок обстрілу уламками пошкоджено 26 поверх будинку в Солом’янському районі, внаслідок чого виникла пожежа.

"Також вибиті вікна в кількох квартирах та пошкоджено фасад будинку. На місці працюють профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про госпіталізацію одного постраждалого у Соломʼянському районі.

Наслідки влучання у житловий будинок у Києві / Фото: t.me/VA_Kyiv

Наслідки влучення у житловий будинок у Києві / Фото: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві увечері 21 грудня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів, КМДА повідомляла про роботу ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка.

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