Атака дронів на Вінниччину: є влучання у критичну інфраструктуру
У ніч проти 27 вересня російські безпілотники атакували Вінницьку область.
У ніч проти 27 вересня 2025 Вінницька область зазнала чергової атаки російських безпілотників.
Про це повідомила перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, передає Суспільне Вінниця.
За її словами, є влучання у об’єкти критичної інфраструктури регіону.
На місцях події працюють оперативні служби, уточнюються наслідки атаки.
Офіційна інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі не оприлюднюється.
Нагадаємо, що сталася нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами.
Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.