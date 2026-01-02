Атака дронів на Волинь: без світла понад 60 тисяч осіб, триває ліквідація наслідків

Атака на Волинь / © "Суспільне Луцьк"

Станом на вечір 1 січня 2025 року у місті Ковель (Волинська область) тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів. Місцеві мешканці прибирають уламки та закладають тимчасово вибиті шибки у вікнах після нічних вибухів.

Про це пише Суспільне. Волинь.

За словами очільниці Ковельської районної державної адміністрації Ольги Черен, понад 60 тисяч жителів району залишилися без електроенергії та водопостачання через масштабний удар по критичній інфраструктурі. Водопостачання відновлюється почергово за графіком, а для людей без світла та тепла розгорнули 83 пункти незламності.

Мешканці багатоповерхівок розповідають, що саме в їхніх квартирах вибухова хвиля вибила вікна. Дехто використав матраци чи плівку для тимчасового закриття віконних отворів, щоб захиститися від морозу. Люди кажуть, що у ніч обстрілу залишалися в укриттях через сильний шум вибухів і тривогу.

У багатоквартирному будинку, де мешканці розповідають про пошкодження, в 15 з 72 квартир вибиті шибки. Голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) Степан Бондар зазначив, що зараз триває фіксація пошкоджень та оформлення заяв на відшкодування збитків.

Місцева влада та комунальні служби працюють над відновленням пошкоджених вікон та інших наслідків обстрілу. Також про можливість допомоги у тимчасовому закритті вікон фанерою чи заміною скла домовилися з місцевим бізнесом.

За даними очільника Волинської ОВА Івана Рудницького, ніхто не постраждав під час нічної атаки, а пожежі на об’єктах інфраструктури, які спричинили влучання дронів, були оперативно ліквідовані українськими рятувальниками.

Нагадаємо, що під час атаки БпЛА у Луцьку спалахнула сильна пожежа.