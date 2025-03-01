Атака дронів на Запоріжжя: є постраждалі

Дві людини врятовано після удару російського безпілотника.
Ввечері суботи, 1 березня, ворог атакував Запоріжжя ударними дронами. Уламки ворожого БПЛА зруйнували дах двоповерхового житлового будинку та спричинили масштабну пожежу. 31-річна жінка постраждала внаслідок удару і була госпіталізована.
Про це повідомила ДСНС України.
"Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, залишивши десятки людей без даху над головою. Рятувальники на місці події врятували двох мешканців із зони небезпеки. Дані про постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над ліквідацією наслідків влучання працюють рятувальники, правоохоронці, медики, а також психологи ДСНС та волонтери Червоного Хреста.
"Всі служби працюють спільно, щоб допомогти людям подолати наслідки атаки", – зазначили в ДСНС.
Станом на 21:53 пожежа локалізована на площі 800 кв.м.
Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, внаслідок атаки безпілотниками на Запоріжжя були пошкоджені вісім житлових будинків. Пожежа знищила три квартири.
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