Атака дронів на Запоріжжя: є постраждалі

Дві людини врятовано після удару російського безпілотника.

Ввечері суботи, 1 березня, ворог атакував Запоріжжя ударними дронами. Уламки ворожого БПЛА зруйнували дах двоповерхового житлового будинку та спричинили масштабну пожежу. 31-річна жінка постраждала внаслідок удару і була госпіталізована.

Про це повідомила ДСНС України.

Надзвичайники врятували двох мешканців Запоріжжя із зони небезпеки на місці падіння уламків БПЛА / Фото: ДСНС України у Telegram

"Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, залишивши десятки людей без даху над головою. Рятувальники на місці події врятували двох мешканців із зони небезпеки. Дані про постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків влучання працюють рятувальники, правоохоронці, медики, а також психологи ДСНС та волонтери Червоного Хреста.

"Всі служби працюють спільно, щоб допомогти людям подолати наслідки атаки", – зазначили в ДСНС.

Станом на 21:53 пожежа локалізована на площі 800 кв.м.

Уламки ворожого БПЛА зруйнували дах двоповерхового житлового будинку в Запоріжжі / Фото: ДСНС України у Telegram

Над ліквідацією наслідків влучання працюють всі профільні служби та волонтери / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, внаслідок атаки безпілотниками на Запоріжжя були пошкоджені вісім житлових будинків. Пожежа знищила три квартири.

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