Атака дрона по багатоповерхівці в Одесі: зросла кількість жертв

У Одесі до чотирьох зросла кількість жертв "прильоту" російських безпілотників по житловій багатоповерхівці вночі проти 2 березня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"На рівні першого поверху під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12:47 відомо, що загинули чотири особи, з них одна дитина. Також серед восьми постраждалих також є одна дитина. Врятовано п'ять осіб.

Зазначається, що пошукові роботи тривають, залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. На місці також працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.

Своєю чергою, голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що рятувальники вже вилучили тіло з-під завалів будинку. Він також повідомив дані трьох інших загиблих: жінка 1952 року народження, чоловік 1988 року народження та малюк 2021 року народження.