Атака дронів по будинках на Вінниччині: зросла кількість загиблих

У Вінницькій області зросла кількість загиблих внаслідок атаки безпілотників Shahed вночі проти 15 березня. Померла ще одна людина, яка перебувала у медзакладі.

Про це повідомив керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Вночі окупанти завдали удару по житлових будинках. На жаль, внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина. У лікарні померла жінка", - йдеться у дописі голови ОВА.

Борзов наголосив, що одна людина загинула на місці "прильоту". Крім того, внаслідок атаки БпЛА травмовано четверо осіб. Їх шпиталізували до медзакладу.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 березня, від 20:28 до 22:40 у Вінницькій області було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Згодом в ОВА повідомили, що ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок.

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