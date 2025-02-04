Атака дронів по Україні: у деяких регіонах застосовані аварійні відключення

У деяких регіонах України застосовані аварійні відключення. Це сталося через пошкодження, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

Де застосовані аварійні відключення

За даними "Укренерго", сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково).

"Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00. За можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно", – закликали українців.

Нагадаємо, в Україні 3 лютого запровадили графіки аварійних відключень. Де важка ситуація з електроенергією, в чому причина та чи надовго відключатимуть світло – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

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