Атака дронів у Сумах та просування ворога на фронті: головні новини ночі 22 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог окупував Дальнє та просунувся у кількох населених пунктах - Deep State Читати далі –>
- Військовий оглядач розповів про те, що відбувається на Курахівському напрямку Читати далі –>
- У Сумах унаслідок ворожого удару загинули люди Читати далі –>
- Очільник Пентагону повідомив українському колезі про зміну можливостей використання зброї США - Reuters Читати далі –>
- Партизани допомогли знищити підрозділ дронів російської армії у Донецькій області Читати далі –>
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