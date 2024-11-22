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Атака дронів у Сумах та просування ворога на фронті: головні новини ночі 22 листопада 2024 року

Атака дронів у Сумах та просування ворога на фронті: головні новини ночі 22 листопада 2024 року

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог окупував Дальнє та просунувся у кількох населених пунктах - Deep State Читати далі –>
  • Військовий оглядач розповів про те, що відбувається на Курахівському напрямку Читати далі –>
  •  У Сумах унаслідок ворожого удару загинули люди Читати далі –>
  • Очільник Пентагону повідомив українському колезі про зміну можливостей використання зброї США - Reuters Читати далі –>
  • Партизани допомогли знищити підрозділ дронів російської армії у Донецькій області Читати далі –>

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