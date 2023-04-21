Атака іранськими дронами-камікадзе та вибух у Бєлгороді: головні новини ночі 21 квітня 2023 року

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Головні новини ночі 23 квітня 2023 року:
- У Бєлгороді впав боєприпас з російського СУ-34: в Міноборони РФ підтвердили Читати далі –>
- Свист, вибух та іскри: у Мережі з’явилися перші відео потужного вибуху у Бєлгороді Читати далі –>
- На Київщині сили ППО працюють по цілях - ОВА Читати далі –>
- На підльоті до Києва було виявлено та збито 8 іранських дронів-камікадзе - КМВА Читати далі –>
- На Полтавщині ворог ударив безпілотником по цивільній інфраструктурі: спалахнула пожежа Читати далі –>
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