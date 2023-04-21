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Атака іранськими дронами-камікадзе та вибух у Бєлгороді: головні новини ночі 21 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5430
Час на прочитання
1 хв
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Атака іранськими дронами-камікадзе та вибух у Бєлгороді: головні новини ночі 21 квітня 2023 року

Після майже місячного затишшя РФ знову атакувала Україну / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 квітня 2023 року: 

  •  У Бєлгороді впав боєприпас з російського СУ-34: в Міноборони РФ підтвердили Читати далі –>
  • Свист, вибух та іскри: у Мережі з’явилися перші відео потужного вибуху у Бєлгороді Читати далі –>
  • На Київщині сили ППО працюють по цілях - ОВА Читати далі –>
  • На підльоті до Києва було виявлено та збито 8 іранських дронів-камікадзе - КМВА Читати далі –>
  • На Полтавщині ворог ударив безпілотником по цивільній інфраструктурі: спалахнула пожежа Читати далі –>

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Перегляди
5430
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