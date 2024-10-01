Атака Ізраїлю на Ліван та польоти російських дронів: головні новини ночі 1 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Київщині працювали сили ППО Читати далі –>
- Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдав масованих ударів по Бейруту Читати далі –>
- У Дамаску пролунали вибухи: можлива ізраїльська атака Читати далі –>
- Ізраїль відбив атаку безпілотників: лунали сирени Читати далі –>
- Уночі в Україні літали ворожі безпілотники: де прогриміли вибухи Читати далі –>
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