Атака КАБами на Харків: двоє поранених, пошкоджено будівлі й авто

Ворог атакував Харків / © Getty Images

Реклама

Внаслідок атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харкову двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Крім того, він заявив, що удару було завдано по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює.

«Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто», — повідомив Терехов.

Пізніше в ОВА та мерії Харкова повідомили про нові вибухи, попередньо місто та облатсь була атакована балістичними ракетами.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Реклама

Ми раніше інформували, що у центральній частині Харкова, в Київському районі, зафіксовано «приліт» ворожого дрона типу «Черніка».