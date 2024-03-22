Атака масова і комбінована: у ЗСУ розповіли деталі потужного нічного удару по Україні

Агресорка Росія другу ніч поспіль завдає масованого ракетного удару по Україні. Цього разу окупанти зосередилися на об'єктах важливої інфраструктури. Зокрема, енергетичної.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Атака масова і комбінована. Спочатку дуже багато дронів пройшлось регіонами України, далі фактично одразу розпочались ракетні удари", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, атака "день у день" була досить очікуваною. Втім, зауважує вона, "навряд чи можна пригадати подібне".

Під час атаки цілями ворога були об'єкти важливої інфраструктури. Зокрема,енергетичної. Вже відомо про знеструмлення, а також обмеження використання електроенергії.

"Тактика ворога дійсно змінюється, тому що він вишукує способи бути максимально ефективним для свого лідера і для своїх інтересів. Ми шукаємо максимально ефективні засоби протидії, вони шукають засоби утиску, терору і нападу. Ми попереджали, що після завершення фарсових виборів буде певне загострення, зокрема з повітря. Так і відбулось", - наголосила Гуменюк.