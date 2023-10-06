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Атака морських дронів на Севастополь та вибухи на Черкащині: головні новини ночі 6 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1231
Час на прочитання
1 хв
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Атака морських дронів на Севастополь та вибухи на Черкащині: головні новини ночі 6 жовтня 2023 року

Морський дрон

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 жовтня 2023 року:

  • На Черкащині пролунали вибухи — ОВА Читати далі –>
  • У Білому домі шукають альтернативні способи фінансування допомоги Україні - Politico Читати далі –>
  • Трамп заявив, що хоче стати спікером Палати представників Читати далі –>
  • Окупанти заявили про нібито атаку морських дронів у Севастополі Читати далі –>
  • Внаслідок удару по селу на Харківщині загинула дружина та син військового, якого перепоховали Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1231
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