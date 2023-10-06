Атака морських дронів на Севастополь та вибухи на Черкащині: головні новини ночі 6 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 6 жовтня 2023 року:
- На Черкащині пролунали вибухи — ОВА Читати далі –>
- У Білому домі шукають альтернативні способи фінансування допомоги Україні - Politico Читати далі –>
- Трамп заявив, що хоче стати спікером Палати представників Читати далі –>
- Окупанти заявили про нібито атаку морських дронів у Севастополі Читати далі –>
- Внаслідок удару по селу на Харківщині загинула дружина та син військового, якого перепоховали Читати далі –>
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