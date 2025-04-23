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Атака на автобус у Марганці: кількість постраждалих знову зросла (фото)
Росія вдарила дроном по автобусу з працівниками підприємства у Марганці.
Через атаку безпілотником на автобус у Марганці на Дніпропетровщині кількість постраждалих зросла до 32. Також наразі відомо про дев’ятьох загиблих.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у Марганці Нікопольського району вранці 23 квітня російські війська влаштували атаку БпЛА по автобусу з працівниками підприємства.
Наразі відомо, що через атаку загинуло дев’ятеро людей, ще 32 осіб постраждали. Кількість потерпілих ще встановлюється.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин Росії.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Нагадаємо, вранці 23 квітня армія РФ вдарила безпілотником по Марганцю. Спершу повідомлялося про сімох загиблих та шістьох поранених.