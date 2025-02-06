Атака на "Барабашово" у Харкові: подробиці з місця удару з фото і відео

Власники крамничок зі самого ранку прибули на місце атаки, щоб прибрати та врятувати свій товар.

Внаслідок атаки на ринок "Барабашово" у Харкові у ніч проти 6 лютого пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів. Цей удар по ринку був найбільшим за останній час.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора України та журналісти з місця подій у ефірі телемарафону.

За даними слідства, російський безпілотник влучив по території найбільшого у Харкові ринку. Пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів. Окрім того, ворожий дрон атакував об’єкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі міста. Пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.

Як повідомили журналісти, на ринку "Барабашово" зруйновано фактично один із секторів. Власники місцевих крамничок зі самого ранку прибули на місце атаки, щоб прибрати та врятувати свій товар. Наразі доступу до магазинів немає, тому що буквально щохвилини там падає розбите скло.

"В шоці прибираю скло. Не розумію, що ще твориться на другому поверсі. Дійсно дуже постраждав. Поки що ми туди не заходимо, бо не маємо можливості", – розповів власник пошкодженого магазину Сергій Григоров.

Також читайте Україна пережила нічну атаку росіян: де гриміли вибухи

"Тільки відбудували після пожежі, яку ми гасили теж тут, і ось знову "приліт" уночі стався. Люди знову постраждали. Людей і так немає, нікого. Січень-лютий – це неторгові місяці", – розповів продавець Олег Харченко.

Ця частина ринку і раніше зазнавала пошкоджень від російських обстрілів, але наймасованіші з них були ще навесні-влітку 2022 року. Нічний удар саме по ринку був найбільшим за останній час.

Минулося без пожежі, але вибухова хвиля була дуже потужною.

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування на ринку "Барабашово" у Харкові після атаки у ніч проти 6 лютого / Фото: Харківська обласна прокуратура

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ЦІ ХВИЛИНИ! РОЗТРОЩЕНИЙ ринок БАРАБАШОВО у Харкові - НАЖИВО З МІСЦЯ ВЛУЧАННЯ!

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого у Харкові безпілотник влучив у дах ринку "Барабашово", пошкодивши торгівельні павільйони. Постраждали охоронці, які були на місці атаки.