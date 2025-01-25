Атака на Черкащину: у ДСНС повідомили деталі про руйнування (фото)

У Черкаській області ворог цілив по критичній інфраструктурі.

Через атаку на Черкаську область виникла пожежа, зафіксовані пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Російські війська під час атаки на Черкащину цілили по критичній інфраструктурі. Унаслідок цього виникла пожежа на площі 200 км. м, яку вже загасили надзвичайники.

"Минулося без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема в обласному центрі", – йдеться у заяві ДСНС.

Через атаку безпілотниками у Черкаській області виникла пожежа / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня російська армія атакувала Черкаську область безпілотниками. Ворог цілив по критичній інфраструктурі.

Читайте також: