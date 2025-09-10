ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1407
1 хв

Атака на Черкаську область: уламки наробили лиха

Вночі над Черкаською областю збили дві російські ракети та десяток безпілотників, однак уламки завдали пошкоджень.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ракетна атака

Ракетна атака / © ТСН.ua

У ніч проти 10 вересня Черкаську область атакували російські дрони та ракети. Зафіксовані пошкодження інфраструктури та загинули дві корови.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

У небі над Черкащиною вдалося знешкодиди дві російські ракети та десяток безпілотників. Минулося без постраждалих, однак є пошкодження інфраструктури.

У Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Виникла пожежа, яку вже загасили. Також пошкоджено вікна і дахи, попередньо, у п’яти будинках, автомобіль.

У Звенигородському районі були вибиті вікна у п’яти будівлях, серед яких житлові та господарські. Зачепило лінію електропередач. На місці вже працюють ремонтники.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня Росія вкотре влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Під час ракетної атаки вибухи пролунали у Житомирській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. А дрони атакували Київ, Львів, Рівне, Луцьк, Вінницю та інші регіони України.

Російські дрони також залетіли до сусідньої Польщі, де їх вперше збили.

