Атака на Дніпро: Філатов розповів про наслідки удару по складах з ліками та шинами

Пожежа на складах у Дніпрі / © Дніпровська панорама

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував наслідки ранкової ракетної атаки, під час якої ворог знищив цивільні підприємства міста. За його словами, росіяни спалили склад марлі та бинтів, а також склад з шинами.

Про це Філатов повідомив у Facebook.

«Мені знову не зрозуміло, чому ми мовчимо стосовно руйнування цивільних підприємств цими мр*зотами. Я не державна пропаганда і не „телемарахфон“, але для альтернативно обдарованих поціновувачів „державної таємниці“, хочу сказати, що мільйонне місто бачить на власні очі, як і де горить», — зазначив він.

Окупанти знову вдарили по бізнесу

За словами міського голови, окупанти знову вдарили по бізнесу. «Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся до небес», — розповів мер.

Мета російського удару по Дніпру

Філатов назвав мету російського удару по місту. «Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків… А ми продовжуємо брехати самі собі», — додав міський голова.

Кому належав склад з медикаментами

Один зі складів, який обстріляли у Дніпрі російські військові, належав одному з двох найбільших фармдистрибʼюторів «БаДМ». До цього окупанти знищували склади ліків у листопаді та жовтні.

Про це повідомили у «БаДМ» у коментарі «Економічній правді».

Наразі невідома кількість жертв та оцінка збитків. На сайті компанії йдеться, що вона має 60 тисяч квадратних метрів складських компексів.

Що передувало

Нагадаємо, 15 листопада російські військові влучили у дніпровський склад другого найбільшого фармацевтичного дистрибʼютора «Оптіма-Фарм». Склад був повністю знищений, однак ніхто зі співробітників не постраждав.

Перед цим 25 жовтня у Києві було зруйновано складський комплекс та офіс «Оптіма-Фарм», збитки тоді оцінювали у межах 100 мільйонів доларів. Ця атака також знищила 20% місячного запасу ліків України.

Також 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ обстріляли фармацевтичний склад «Оптіма-Фарм».

На початку великої війни росіяни вже знищували логістичні комплекси «БаДМ» у Київській та Полтавській областях.

Нагадаємо, 1 грудня війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру. Загинули четверо людей. Поранення отримали пів сотні людей.