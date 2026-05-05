Атака на Дніпро: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранений (фото)

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та об'єкти інфраструктури, поранення дістав 62-річний чоловік.

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування у приватному секторі та пошкодження об’єктів інфраструктури, є один поранений.

Унаслідок удару понівечені щонайменше три приватні будинки. Також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в самому місті. За словами голови обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інфраструктурний об’єкт зазнав удару і в Дніпровському районі — там виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували займання у приватному секторі. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали й автомобілі.

Попередньо, обійшлося без масових жертв. Водночас відомо про одного постраждалого — 62-річний чоловік дістав поранення.

Інформація уточнюється, на місцях працюють екстрені служби.

Атака РФ на Дніпро 3 травня — що відомо

Нагадаємо, вдень 3 травня Росія вдарила ракетою по житловому кварталу Дніпра, пошкодивши гуртожиток. За даними ОВА, в будівлі є поранені, а людей, які під час атаки перебували в укритті, евакуювали рятувальники. Про вибухи також повідомляли місцеві мешканці під час повітряної тривоги.

Окрім цього, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 травня російські війська поцілили в багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Постраждало п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.

