Атака на Дніпро: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранений (фото)
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури, поранення дістав 62-річний чоловік.
Унаслідок удару понівечені щонайменше три приватні будинки. Також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в самому місті. За словами голови обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інфраструктурний об’єкт зазнав удару і в Дніпровському районі — там виникла пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували займання у приватному секторі. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали й автомобілі.
Попередньо, обійшлося без масових жертв. Водночас відомо про одного постраждалого — 62-річний чоловік дістав поранення.
Інформація уточнюється, на місцях працюють екстрені служби.
Атака РФ на Дніпро 3 травня — що відомо
Нагадаємо, вдень 3 травня Росія вдарила ракетою по житловому кварталу Дніпра, пошкодивши гуртожиток. За даними ОВА, в будівлі є поранені, а людей, які під час атаки перебували в укритті, евакуювали рятувальники. Про вибухи також повідомляли місцеві мешканці під час повітряної тривоги.
Окрім цього, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 травня російські війська поцілили в багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Постраждало п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.