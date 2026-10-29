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Атака на Дніпро: Повітряні сили показали, чим вдарили росіяни та спростували фейки про ППО (фото)
Повітряні сили спростували фейки Росії про українську ППО
Після кривавої російської атаки на Дніпро сьогодні, 29 жовтня, російські пропагандисти почали поширювати фейки про нібито причетність української ППО до руйнувань і загибелі мирних жителів. Водночас Повітряні сили ЗСУ показали уламки російського реактивного безпілотника, які виявили безпосередньо на пероні залізничного вокзалу міста.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
«Після чергової терористичної атаки росіян на мирних мешканців Дніпра ворожі ресурси традиційно запустили хвилю фейків про „роботу української ППО“. Мета окупантів очевидна і незмінна — цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільних», — наголосили у Повітряних силах.
Тому військові опублікували фото уламків російського реактивного безпілотника безпосередньо на пероні залізничного вокзалу у Дніпрі.
«Це черговий доказ того, що ціллю ворога є саме мирна інфраструктура та люди», — наголосили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що сьогодні РФ вдарила по електропотягу Дніпро — Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Внаслідок удару загинули 14 людей, є поранені.
Десятки вхідних отворів від уламків виявили лікарі у постраждалих від удару по Дніпру. Сергій Риженко розповів про стан пацієнтів, доправлених до лікарні Мечникова.