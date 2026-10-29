Атака на Дніпро: Повітряні сили показали, чим вдарили росіяни та спростували фейки про ППО (фото)

Атака на Дніпро 29 жовтня

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Після кривавої російської атаки на Дніпро сьогодні, 29 жовтня, російські пропагандисти почали поширювати фейки про нібито причетність української ППО до руйнувань і загибелі мирних жителів. Водночас Повітряні сили ЗСУ показали уламки російського реактивного безпілотника, які виявили безпосередньо на пероні залізничного вокзалу міста.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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«Після чергової терористичної атаки росіян на мирних мешканців Дніпра ворожі ресурси традиційно запустили хвилю фейків про „роботу української ППО“. Мета окупантів очевидна і незмінна — цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільних», — наголосили у Повітряних силах.

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Тому військові опублікували фото уламків російського реактивного безпілотника безпосередньо на пероні залізничного вокзалу у Дніпрі.

«Це черговий доказ того, що ціллю ворога є саме мирна інфраструктура та люди», — наголосили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні РФ вдарила по електропотягу Дніпро — Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Внаслідок удару загинули 14 людей, є поранені.

Десятки вхідних отворів від уламків виявили лікарі у постраждалих від удару по Дніпру. Сергій Риженко розповів про стан пацієнтів, доправлених до лікарні Мечникова.

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