Атака на Дніпро: вибухи та влучання зафіксовані у місті та області

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 30 серпня Дніпро опинився під масованим обстрілом російськими дронами та ракетами. Як повідомляють моніторингові канали, у місті пролунала серія потужних вибухів, триває ракетна небезпека.

За попередніми даними моніторів, по місту було випущено щонайменше три балістичні ракети типу "Іскандер-М", групу крилатих ракет "Калібр" та, ймовірно, кілька ракет Р-500.

Тим часом влада підтверджує влучання у Дніпрі та Павлограді. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих жертв уточнюється.

"Область перебуває під масованою атакою. Лунають вибухи. Загроза зберігається", – наголосили в офіційних повідомленнях.

Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою тривоги.

Моніторингові канали радять також перебувати в укриттях, адже не виключений наступний ракетний удар по місту.