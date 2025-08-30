- Дата публікації
Атака на Дніпро: вибухи та влучання зафіксовані у місті та області
Дніпро опинився під масованою атакою: пролунали вибухи, зафіксовані влучання у місті та Павлограді, триває ракетна небезпека.
У ніч проти 30 серпня Дніпро опинився під масованим обстрілом російськими дронами та ракетами. Як повідомляють моніторингові канали, у місті пролунала серія потужних вибухів, триває ракетна небезпека.
За попередніми даними моніторів, по місту було випущено щонайменше три балістичні ракети типу "Іскандер-М", групу крилатих ракет "Калібр" та, ймовірно, кілька ракет Р-500.
Тим часом влада підтверджує влучання у Дніпрі та Павлограді. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих жертв уточнюється.
"Область перебуває під масованою атакою. Лунають вибухи. Загроза зберігається", – наголосили в офіційних повідомленнях.
Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою тривоги.
Моніторингові канали радять також перебувати в укриттях, адже не виключений наступний ракетний удар по місту.