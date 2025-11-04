Атака на Дніпропетровщину: загинула жінка, 5-річна дівчинка у важкому стані

Наслідки атаки на Дніпропетровщину в ніч проти 4 листопада / © Дніпропетровська ОДА

Ворог атакував ракетою та безпілотниками Миколаївську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram та розповів про наслідки.

«Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка — госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих», — зазначив він.

За даними Гайваненка, зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель.

По Васильківській громаді противник вгатив КАБом. Потрощені авто.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ «Град». Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Постраждали троє чоловіків — 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто швидкої.

По Павлограду агресор влучив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину в ніч проти 4 листопада / © Дніпропетровська ОДА

Захисники неба збили на Дніпропетровщині дев’ять БпЛА. Про це повідомили у Командуванні повітряних сил.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.