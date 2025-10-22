ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Атака на дитсадок у Харкові: зросла кількість постраждалих, деталі про руйнування (фото)

Російська атака на Харків також пошкодила магазин, кафе, офісну будівлю та шість машин. Рятувальники показали фото руйнувань.

Ірина Лаб'як
Руйнування у Харкові після атаки 22 жовтня

Руйнування у Харкові після атаки 22 жовтня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість постраждалих у Харкові через атаку російськими дронами на дитсадок та прилеглі будинки 22 жовтня зросла до дев’яти. Окрім дитсадка, пошкоджені магазин, кафе, офісна будівля та шість авто.

Про це повідомили в Державній служби з надзвичайних ситуацій України.

Через російський удар безпілотниками по дитсадку та прилеглих будинках у Холодногірському районі Харкова кількість постраждалих зросла до дев’яти. Одна людина загинула

Ворожі удари пошкодили магазин, кафе, офісну будівлю та шість машин. Виникло три осередки пожежі. Найбільша пожежа охопила будівлю дитсадка — загалом площу 500 кв. м.

На момент удару в укритті перебувало 48 дітей. Рятувальники разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали малечу до безпечного місця.

Наслідки російської атаки ліквідовують близько 60 надзвичайників, 13 одиниць техніки ДСНС, психологи, піротехніки та кінологи, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби.

Пожежі вже вдалося загасити, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Атака на дитсадок у Харкові: зросла кількість постраждалих, деталі про руйнування (фото) (9 фото)

атака на Харків 22 жовтня_2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_7 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_3 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_8 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_1 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_4 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_5 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_6 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Харків 22 жовтня_10 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, 22 жовтня російські «Шахеди» масовано атакували Харків. Три дрони влучили у приватний дитсадок, через що обвалився другий поверх та виникла пожежа. Загинув 40-річний чоловік, постраждали семеро комунальників, які працювали поруч. Діти залишилися неушкодженими.

