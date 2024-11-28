Атака на енергосистему: нардеп відповів, скільки днів потрібно на відновлення

За його словами, більшість сьогоднішніх атак були направлені на підстанції "Укренерго"

Після чергової потужної повітряної атаки РФ сьогодні, 28 листопада, 2-3 дні потрібно на відновлення стабільної роботи енергосистеми. Але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, передають Новини.live.

За його словами, більшість атак були направлені на підстанції "Укренерго".

Також читайте В одному з міст України відновили електропостачання після атаки

"Там, де були збудовані захисникі споруди, ці захисні споруди зберегли дорогавартісне обладнання. Там, де захисні споруди ще не збудовані, відповідно, було вражено трансформатори великої потужності", – сказав він.

За прогнозами нардепа, на відновлення роботи енергосистеми потрібно дві-три доби, але не в усіх регіонах.

"В деяких регіонах ситуація може бути більш складною, у деяких – трохи краща. До вечора "Укренерго" дасть попередню оцінку завданої шкоди", — зазначив він.

Нагадаємо, вночі та зранку 28 листопада окупанти завдали ударів по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками по об'єктах енергетики. Українська ППО знищила 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів. Через це 28 листопада в Україні застосували екстрені відключення світла.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.