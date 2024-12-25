Атака на Харків та передмістя: ДСНС показала фото наслідків

Зранку 25 грудня під прицілом ворога опинився Харків та передмістя. Влучання були зафіксовані у кількох районах міста та області.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки ударів по Харкову та передмістю

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Як зазначається, зафіксовані руйнування та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема, в Основ’янському та Слобідському районах Харкова горіли 2 приватні житлові будинки.

Наслідки ударів по Харкову та передмістю

За попередніми даними, постраждали 6 осіб.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

Наслідки ударів по Харкову та передмістю

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, росіяни завдали удару по Харкову. Це вже друга атака зрання.

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