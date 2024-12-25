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Атака на Харків та передмістя: ДСНС показала фото наслідків

Атака на Харків та передмістя: ДСНС показала фото наслідків

Наслідки ударів по Харкову та передмістю

Через російську агресію постраждали цивільні.

Зранку 25 грудня під прицілом ворога опинився Харків та передмістя. Влучання були зафіксовані у кількох районах міста та області.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки ударів по Харкову та передмістю / ©
Наслідки ударів по Харкову та передмістю

Деталі

Як зазначається, зафіксовані руйнування та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема, в Основ’янському та Слобідському районах Харкова горіли 2 приватні житлові будинки.

Наслідки ударів по Харкову та передмістю / ©
Наслідки ударів по Харкову та передмістю

За попередніми даними, постраждали 6 осіб.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

Наслідки ударів по Харкову та передмістю / ©
Наслідки ударів по Харкову та передмістю

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, росіяни завдали удару по Харкову. Це вже друга атака зрання.

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