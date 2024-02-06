Атака на Харківщину та попередня домовленість щодо Українського фонду у Європі: головні новини ночі 6 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Окупанти атакували Харківщину: зруйновано готель, з-під завалів врятували людей Читати далі –>
- Ворог боїться безпілотників: у портах РФ введено надзвичайний стан Читати далі –>
- Європейський парламент та Рада ЄС попередньо домовилися щодо Українського фонду Читати далі –>
- Місто на Бєлгородщині атакував "безпілотник ЗСУ" Читати далі –>
- Іран починає будівництво четвертого ядерного реактора Читати далі –>
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