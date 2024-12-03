Атака на інфраструктурний об'єкт Рівненщини: ДСНС показала фото наслідків

Рятувальники приборкали полум'я.
Ворог вчергове атакував Рівненську область. Внаслідок обстрілу на об'єкті інфраструктури виникла пожежа.
Про це пише ДСНС України.
У ніч проти 3 листопада внаслідок ворожої атаки на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 50 вогнеборців та 12 одиниць техніки.
"Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає", — зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, російські війська атакували Рівненську область у ніч проти 3 грудня. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.
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