Атака на інфраструктурний об'єкт Рівненщини: ДСНС показала фото наслідків

Ворог вчергове атакував Рівненську область. Внаслідок обстрілу на об'єкті інфраструктури виникла пожежа.

Про це пише ДСНС України.

Ворожа атака на Рівненщині

У ніч проти 3 листопада внаслідок ворожої атаки на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 50 вогнеборців та 12 одиниць техніки.

Ворожа атака на Рівненщині

"Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає", — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, російські війська атакували Рівненську область у ніч проти 3 грудня. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

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