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Атака на інфраструктурний об'єкт Рівненщини: ДСНС показала фото наслідків

Атака на інфраструктурний об'єкт Рівненщини: ДСНС показала фото наслідків

Ворожа атака на Рівненщині

Рятувальники приборкали полум'я.

Ворог вчергове атакував Рівненську область. Внаслідок обстрілу на об'єкті інфраструктури виникла пожежа.

Про це пише ДСНС України.

Ворожа атака на Рівненщині / ©
Ворожа атака на Рівненщині

У ніч проти 3 листопада внаслідок ворожої атаки на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 50 вогнеборців та 12 одиниць техніки.

Ворожа атака на Рівненщині / ©
Ворожа атака на Рівненщині

"Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає", — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, російські війська атакували Рівненську область у ніч проти 3 грудня. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

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