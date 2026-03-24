Атака на Івано-Франківськ: вибуховою хвилею пошкоджено пологовий будинок (відео)

У Франківську під час ворожої атаки постраждав пологовий будинок

В Івано-Франківську під час ворожої атаки 24 березня зазнав пошкоджень пологовий будинок. Вибухова хвиля вибила вікна у будівлі.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, на момент удару всі пацієнтки та медичний персонал перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Місцевими пабліками ширяться відео із кадрами наслідків російської атаки.

Водночас основною ціллю ворога була одна з адміністративних будівель у місті.

«Ворог цілив в адмінбудівлю! Пошкоджений пологовий, всі живі і неушкоджені!» — написав мер.

Масована атака на захід України

Нагадаємо, вдень 24 березня Росія атакувала БпЛА низку обласних центрів заходу та центру України. Ударів зазнали Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Житомир.

Зафіксовано влучання в різних районах Львова, 13 людей поранено. Палав житловий будинок поблизу храму Святого Андрія.

24 березня вибухи також пролунали і у Вінниці Там піднявся стовп чорного диму. Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області.

В Івано-Франківську весь комунальний транспорт припинив рух через оголошення підвищеної небезпеки.

У Повітряних силах вже прокоментували масовану атаку 24 березня.