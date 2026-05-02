Атака на Ізмаїл: ворог бив по портовій інфраструктурі
Російські війська атакували портову інфраструктуру Ізмаїла, однак сили ППО знищили більшість безпілотників і не допустили значних руйнувань.
Російські війська знову атакували портову інфраструктуру Ізмаїла, однак сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників.
Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.
Зазначається, що ворог здійснив черговий повітряний напад на місто. Завдяки ефективній роботі ППО більшість ворожих БПЛА було збито. Унаслідок атаки значних руйнувань вдалося уникнути.
Після обстрілу на місцях працювали рятувальники. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки атаки.
Влада подякувала силам протиповітряної оборони за захист міста, а також рятувальникам — за швидке реагування.
Нагадаємо, що ввечері РФ атакувала велике місто України: є пошкодження енергосистеми.
У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.