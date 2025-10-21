- Дата публікації
Укрaїнa
120
1 хв
Атака на Харків, вибухи у Росії та відкладення санкцій проти РФ: головні новини ночі 21 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 жовтня 2025 року:
Харків знову під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі Читати далі –>
Харків під новою атакою: кількість постраждалих зросла, зруйновано приватні будинки Читати далі –>
Конгрес США поставив на паузу санкційний законопроєкт проти Росії – Politico Читати далі –>
Італія сигналізує готовність допомогти Україні купувати американську зброю — Bloomberg Читати далі –>
Нічна атака дронів на Ростовщину: вибухи, пошкоджені будинки та двоє поранених Читати далі –>