Укрaїнa
120
1 хв

Атака на Харків, вибухи у Росії та відкладення санкцій проти РФ: головні новини ночі 21 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 жовтня 2025 року:

  • Харків знову під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі Читати далі –>

  • Харків під новою атакою: кількість постраждалих зросла, зруйновано приватні будинки Читати далі –>

  • Конгрес США поставив на паузу санкційний законопроєкт проти Росії – Politico Читати далі –>

  • Італія сигналізує готовність допомогти Україні купувати американську зброю — Bloomberg Читати далі –>

  • Нічна атака дронів на Ростовщину: вибухи, пошкоджені будинки та двоє поранених Читати далі –>

120
