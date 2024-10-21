Атака на Київ, Харків, Кривий Ріг та окупація нового населеного пункту ворогом: головні новини ночі 21 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Стало відомо, який населений пункт окупував ворог - Deep State Читати далі –>
- У Кривому Розі - троє постраждалих унаслідок ворожого удару Читати далі –>
- У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Читати далі –>
- Вибухи у столиці та атака безпілотників: що відомо станом на цю годину Читати далі –>
- Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
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