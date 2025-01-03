Атака на Київ та кружляння країною ворожих безпілотників: головні новини ночі 3 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху Читати далі –>
- На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО Читати далі –>
- У Києві було гучно: працювали сили ППО Читати далі –>
- Внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Голосіївському районі - влада Читати далі –>
- Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно Читати далі –>
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