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Атака на Київ та кружляння країною ворожих безпілотників: головні новини ночі 3 січня 2025 року

Атака на Київ та кружляння країною ворожих безпілотників: головні новини ночі 3 січня 2025 року

Перебувайте в укриття до відбою повітряної тривоги

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