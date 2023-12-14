Атака на "Київстар": кіберексперт закликав усіх абонентів змінити паролі – чому це важливо

Експерт з кібербезпеки Єгор Аушев радить українцям навчитися дбати про свою кібергігієну.

Через хакерську атаку на "Київстар" персональні дані українців могли опинитися під загрозою, хоча сама компанія це спростовує.

Як захистити свою особисту інформацію, розповів співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев в інтерв'ю "NV Бізнес".

Він закликає українців навчитися дбати про свою кібергігієну.

Паролі потрібно часто змінювати

"Людині треба дати зрозуміти, що ось є password-менеджери, де зберігаються паролі. Таким чином треба пам’ятати лише один пароль від свого password-менеджера. Всі інші паролі мають бути різні, вони мають зберігатись в надійному місці. Це важливе правило", – каже Аушев.

Також він радить змінювати паролі щопівроку, максимум щорік – "чим частіше, тим краще".

Паролі мають бути складні і різні

"Можуть зламати провайдера, чи доставку їжі якусь маленьку, а там у вас був такий самий пароль, як і на банкінгу. Цей пароль потім підбирається до ваших аккаунтів і використовується проти вас. Тобто паролі мають бути різні", – пояснює експерт.

За його словами, паролі мають бути складні, "а не просто ім'я, прізвище, зірочка і таке інше".

Тому він радить користувачам "Київстару" змінити всі свої паролі.

"Це ваша особиста безпека, безпека ваших рідних, безпека ваших друзів, родичів, військових, наприклад. Тому що вас можуть зламати, аби отримати доступ до військових, або соцмереж ваших, і зрозуміти, де знаходиться та чи інша людина. Тому кожна людина зараз є елементом національної кіберстійкості. Це важливо пам’ятати", – підсумував Єгор Аушев.

Нагадаємо, 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Справу взялася розслідувати СБУ.

В НБУ запевнили, що незважаючи на масштабну кібератаку на "Київстар", банківська система працює у штатному режимі.

Сьогодні, 14 грудня, в "Київстарі" заявили, що наразі понад 90% базових станцій мобільного звязку на підконтрольній Україні території відновили свою роботу.

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