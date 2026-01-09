Атака на конкретний регіон: чому Росія кардинально змінила тактику ударів

Ракетні удари РФ

Замість хаотичних обстрілів російські окупанти перейшли до тактики концентрованих ударів по конкретних регіонах, атакуючи фактично з усіх географічних векторів. Модернізація російської зброї та безперервне виробництво дозволяють ворогу підтримувати високу інтенсивність нападів. Головним завданням Москви залишається енергетичний параліч України та занурення країни у тотальний локдаун.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі 24 Каналу пояснив, що росіяни намагаються досягнути того, щоб на заході країни був профіцит енергії, а на сході, південному сході, півдні — дефіцит енергії.

Яка змінилася тактика ворога?

Дмитро Жмайло пояснив, що щодо темпів виробництва та модернізації Росія виходить на показник 190 дронів за добу. Це стосується «Шахедів», обманок «Гербера». Починаючи від 2022 року, вони у 5 разів збільшили цю складову. Крім того, застосування ракетного озброєння зменшилась приблизно з 1645 одиниць до 1330 за рік, порівнюючи 2024 і 2025.

Попри вдосконалення, які зробили китайські спеціалісти, технології, ефективність українських систем ППО однаково залишилася високою. Вона була адаптивною. Були прильоти, триває дуже важка зима. Росіяни погрожували, що українці залишаться без світла та тепла. Однак не можна сказати, що світла немає взагалі, і тиждень чи місяць неможливо нічого відновити.

«Розуміючи, що у нас недостатньо систем ППО, ворог концентрується, обирає один регіон. Усе те, що раніше він розпорошував по всій території України, намагається паралізувати інфраструктуру, щоб збільшити час на відновлення наслідків цих атак», — підкреслив експерт.

Зокрема, це була Одеса, 7–8 січня — Дніпропетровщина. У такий спосіб ворог сподівається занурити окремі регіони у локдауни. Пуски відбуваються фактично з усіх напрямків.

«Він більше переносить концентрацію саме на південні регіони, дещо на східні регіони. Також у нього є глобальна ідея, щоб розривати наш енергоміст по Дніпру, щоб на заході країни був профіцит енергії, а на сході, південному сході, півдні — дефіцит енергії», — зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Через те, що не вдалося масованими атаками добитися цього ефекту, Росія тепер концентрується саме на окремих регіонах. У такий спосіб загарбники намагаються посилити тиск і вплинути на українців, щоб змінювати їхню думку щодо завершення війни, щоб було більше закликів, протестів, щоб люди вимагали повернення світла, щоб зростало соціальне напруження.

Нагадаємо, у проти п’ятниці, 9 січня, армія Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загарбники застосували ударні БпЛА, ракети морського і наземного базування. Зокрема, балістику середньої дальності. Основним напрямком цієї атаки була Київська область.

Крім того, ввечері 8 січня Росія вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік». Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом. За даними військових, ракета «Орешнік» рухалась балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».