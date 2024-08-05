Атака на Крим: Україна пошкодила та знищила ППО ворога С-400 - ISW

Україна завдала удару по окупованому Криму та, ймовірно, пошкодила одну пускову установку С-400 і знищила ще одну С-400 поблизу окупованого Куш-Кая.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на супутникові знімки, які вказують на те, що українські сили, ймовірно, пошкодили одну пускову установку С-400 і знищили іншу пускову установку С-400 поблизу окупованого Куш-Кая під час ракетного удару 2 серпня.

Один із телеграм-каналів стверджує, що українські удари 2 серпня по підводному човну класу "Кіло" "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту Росії в порту Севастополя не призвели до потоплення підводного човна. Однак супутникові знімки, зроблені 2 серпня компанією Planet Labs PBC, свідчать про те, що Україна пошкодили підводний човен.

Але ISW поки що не може самостійно перевірити повідомлення про те, що український удар знищив підводний човен, а також ступінь пошкоджень, завданих ударом.

Нагадаємо, як пише Defense Express, Росія наблизилася до втрати усіх своїх субмарин у Чорному морі.

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