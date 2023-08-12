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Атака на Кримський міст: у МЗС РФ істерично погрожують “відповіддю”

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Атака на Кримський міст: у МЗС РФ істерично погрожують “відповіддю”

Речниця МЗС РФ Марія Захарова обіцяє "відповідь" за атаку на Кримський міст / Фото: Associated Press

Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є “об'єктом суто цивільної інфраструктури”.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила обіцянку “дати відповідь” за вибухи на Кримському мосту, які пролунали в суботу, 12 серпня. 

Заяву представниці зовнішньополітичного відомства держави-агресорки цитують російські пропагандисти.

Вона повторила заяву російських військових про те, що атаку на Кримський міст, який використовують окупанти в логістичних цілях, було здійснено зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант. 

Захарова запевнила, що влучання у переправу, що з’єднує окупований півострів із Російською Федерацією і служить транспортною артерією для постачання боєприпасів та військової техніки, не було.

Також речниця МЗС РФ заявила про відбиту силами російської ППО атаку безпілотників у Криму, яка відбулася вночі. 

Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є “об'єктом суто цивільної інфраструктури”, тому "таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді”.

Нагадаємо, раніше ситуацію з вибухами на Кримському мосту прокоментувало російське Міністерство оборони.

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Дата публікації
Перегляди
1209
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