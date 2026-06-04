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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

Атака на Крим та підтримка України: головні новини ночі 4 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Крим

Крим

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 червня 2026 року:

  • У Криму лунали вибухи: повідомляють про атаку в районах аеродромів Бельбек, Саки та Кача Читати далі –>

  • НАТО підтвердило підтримку України: Сибіга та Рютте провели зустріч у Києві із союзниками Альянсу Читати далі –>

  • Кримський міст знову перекрили для руху транспорту: що відомо Читати далі –>

  • У Палаті представників США продовжили розгляд військової допомоги Україні — конгресмен Читати далі –>

  • ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
492
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