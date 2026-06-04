- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 492
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Крим та підтримка України: головні новини ночі 4 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 червня 2026 року:
У Криму лунали вибухи: повідомляють про атаку в районах аеродромів Бельбек, Саки та Кача Читати далі –>
НАТО підтвердило підтримку України: Сибіга та Рютте провели зустріч у Києві із союзниками Альянсу Читати далі –>
Кримський міст знову перекрили для руху транспорту: що відомо Читати далі –>
У Палаті представників США продовжили розгляд військової допомоги Україні — конгресмен Читати далі –>
ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: