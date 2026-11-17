Кримський міст / © Associated Press

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Україна серйозно пошкодила Керченський міст перед зустріччю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Китаї. Для удару використали українські ракети «Фламінго» та «Нептун», обійшовши обмеження на системи Starlink і Starshield.

Про це повідомляє The Times.

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Символічний удар та відмова від Starlink

За даними видання, атаку спланували спеціально для того, щоб послабити позиції російського лідера перед самітом у Китаї. Крім того, місія продемонструвала, що українські сили більше не залежать від супутникових мереж Ілона Маска для наведення далекобійної зброї.

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«Ми планували це як символічний жест напередодні зустрічі Трампа, Путіна та Сі — щоб показати, що Путін слабкий», — заявив один з українських офіцерів, який брав участь в операції.

Журналісти зазначають, що Україна обійшла нещодавні обмеження США на супутниковий зв’язок і створила власну систему передачі сигналу через дрони.

«Американці намагалися паралізувати наш зв’язок, щоб ми не могли проводити такі операції. Але ця місія довела — ми можемо самостійно розробити власні канали зв’язку для передачі радіосигналів. Вперше в історії ми використали всі ці дрони, щоб передати відеосигнал ракетам — і вони змогли влучити саме в ті точки мосту, які були потрібні. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink», — підкреслив офіцер.

Як проходила спільна спецоперація

За інформацією українських військових, удар став результатом складної координації одразу кількох структур:

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ракетних військ;

операторів дронів 7-го Центру глибоких ударів («Птахи Мадьяра») та 1-ї бригади спеціальних операцій Сил безпілотних систем;

Служби безпеки України (СБУ);

Військово-морських сил та Сил спеціальних операцій.

Зазначається, що операція почалася в ніч на понеділок із масованої атаки сотень дронів по російських та окупованих територіях. Безпілотники уразили системи ППО й нафтопереробні заводи та змусили росіян витратити запаси ракет-перехоплювачів перед основним ударом по мосту.

Значення українських ракет для подальших ударів

Видання нагадує, що 19-кілометровий міст вартістю 3,7 мільярда доларів, відкритий у 2018 році, мав закріпити контроль Москви над окупованим Кримом. Тепер же його ураження називають одним із найбільших репутаційних ударів по російському керівництву.

Окремо журналісти акцентують на розвитку українського оборонно-промислового комплексу: якщо на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Київ критично залежав від західних поставок, то зараз самостійно виробляє понад 50% необхідного озброєння.

У The Times зазначають, що легкість, із якою українські ракети «Фламінго» та «Нептун» подолали ешелоновану протиповітряну оборону мосту, створює нові виклики для Москви, адже під загрозою ударів українською зброєю тепер опиняються і цілі безпосередньо в російській столиці — зокрема Кремль чи штаб-квартира ФСБ.

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Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, удари Сил оборони України по Кримському мосту 16 та 17 листопада можуть суттєво ускладнити постачання російських військ на півдні.

Після атаки на Кримський міст обвалилася у воду арка автомобільної частини. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про повторну атаку на Кримський міст і призупинення руху транспорту. Місцеві пабліки повідомляють про можливу деформацію конструкцій переправи.

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